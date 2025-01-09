سفير مصر في كوت ديفوار يستقبل بعثة الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 09:45 مساءً - حرص شريف سيف، سفير مصر في كوت ديفوار، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فور وصولها إلى ‏أبيدجان، لخوض مباراة الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.‏

والتقى السفير المصري، محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة، وتابع إنهاء إجراءات الدخول، واطمأن على كافة الأمور الخاصة ‏بالفريق قبل التوجه إلى فندق الإقامة.‏

وشدد سيف على جاهزية طاقم السفارة بالكامل، لتوفير كافة الأجواء اللازمة للبعثة حتى خوض المباراة والعودة بسلام إلى القاهرة.‏

بعثة الأهلي تصل إلى كوت ديفوار

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي،منذ قليل إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان؛استعدادًا مواجهة استاد أبيدجان في خامس جولات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد غادرت مطار القاهرة ظهر اليوم في طريقها إلى ‏العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

موعد مباراة الأهلي في أبيدجان

وفي سياق آخر، من المقرر أن يؤدي الأهلي الفريق مرانه الرئيسي في أبيدجان غدا الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وهو نفسه موعد مباراة الفريق مع منافسه الإيفواري بعد غد السبت.

قائمة الأهلي المسافرة لرحلة كوت ديفوار

وضمت قائمة الفريق كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الاهلي واستاد أبيدجان يوم السبت المقبل في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل شاشة قنوات بي إن سبورتس مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بصفتها الناقل الحصري لمباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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