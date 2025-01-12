الكشف عن المكان الذي قبض فيه على قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

قالت مصادر "إنه تم القبض على المتهم "وليد شلعة" في نطاق مديرية جبل حبشي أثناء محاولته الفرار إلى خارج المدينة من قبل قوات تتبع لواء النصر التابع للجيش الوطني".



وأعلنت شرطة تعز الجمعة 3 يناير الجاري القبض على 9 أشخاص متورطين بقضية مقتل المواطن سيف الشرعبي، الذي قتل الاثنين 30 ديسمبر 2024 أمام منزله بسبب شجار مع المتهم "وليد شعلة".



وأثارت قضية مقتل "الشرعبي" في الرأي العام المحلي، وكانت غدير الشرعبي – إبنة المجني عليه- بالقبض عن المتهم بقتل والدها، ونشرت فيديو على فيسبوك، شرحت تفاصيل مقتل والدها أمام منزلهم وهي تشاهد مع أخواتها. وقالت: "إن والدها قتل بعدد من الرصاصات في باب المنزل بعد شجار مع المدعو "شعلة".

