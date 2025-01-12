عبد الفضيل: الأهلي يحتاج 6 صفقات جديدة وكولر يأخذ بعض الأمور "بشكل شخصي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 05:15 صباحاً - أكد شريف عبد الفضيل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي يحتاج جناحين سوبر ورأس حربة ومدافع، موضحًا أن إدارة القلعة الحمراء يجب أن تتجه لضم صفقات سوبر لتدعيم صفوف الفريق.

وقال عبد الفضيل في تصريحات تليفزيونية: "كنت سعيدا بتألق أشرف داري، وإصابته كانت بسبب ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، ثم اللعب بشكل أساسي في مباريات متتالية، الضغوط في الأهلي مختلفة تمامًا، وأي لاعب لابد أن يتحمل الأعباء لأن الأهلي لا يقبل إلا بالبطولات".

وأضاف: "من الصعب ضم لاعبين محليين، والأندية أصبحت تبالغ أيضا في مطالبها المالية، وأميل لفكرة ضم عبد الرحمن البانوبي في مركز الجناح، لأن زيكو يميل دائما للعب خلف المهاجم، ورغم ذلك ليس لدي قناعة كاملة باللاعبين، لكن التعاقد مع أي لاعب مصري يمنح الفريق (عمق في الإسكواد)، هناك لاعبون كثيرون انتقلوا للفريق مثل عمر الساعي ولم يشاركوا بصفة أساسية".

وواصل: "الأفضل ضم لاعبين سوبر، بكواليتي مميز، والموجودون في الدوري المصري في مركز الجناح زلاكا في سيراميكا، وأيضا في بيراميدز، وأحمد قندوسي لاعب رائع وأتمنى رجوعه للأهلي، كان يجب الاستفادة بقدرات اللاعب الجزائري، وحسابات كولر عليها جدال كبير في الفترة الأخيرة، ولا أحب أن يقوم المدرب بتقييم اللاعب على مستواه في مباراة واحدة".

وتابع: "لابد من المفاضلة بين معلول وعطية الله، هناك لاعب لابد أن يرحل بينهما، وعلي معلول يستحق الحصول على فرصة، وعطية الله سيغيب لمدة شهرين وبالتالي فأن أرى أن علي معلول الأفضل للبقاء في صفوف الأهلي وهو لاعب ملتزم ومحترف بمعنى الكلمة، ومنضبط للغاية، والدليل استمراريته الطويلة مع الأهلي طوال السنوات الماضية، وأرى أن عودته ستكون مكسب".

وأوضح: "يجب قيد معلول، مع ضم جناح أجنبي ورأس حربة، خصوصا في ظل عدم وجود لاعبين بدلاء لـ وسام أبوعلي سوى سمير محمد".

وتابع: "تقييم محمد ربيعة صعب حاليا، ومصطفى العش ومحمد إسماعيل من أصحاب القامات القصيرة، ومركز المدافع يحتاج للاعبين أصحاب الأطوال العالية، وهناك لاعبين تألقوا خارج الأهلي مثل محمود متولي ولم ينجحوا مع الفريق في ظل الضغوط الكبيرة.. لكن في النهاية ستكون المفاضلة بين ثنائي زد".

وأضاف: "الأهلي يحتاج على الأقل 6 صفقات في ظل رحيل بعض اللاعبين مثل تاو وكهربا، مع الإصابات الأخيرة رضا سليم وطاهر محمد طاهر وأشرف داري".

وزاد: "كريم الدبيس لاعب جيد لكنه يفتقد الاستمرارية في الأداء الجيد، ويحتاج للوقت من أجل التطور، كما أن اللعب مختلف تحت الضغوط الجماهيرية".

وأتم: "هناك مشكلة شخصية بين كولر وأحمد عبد القادر، ولا أحب المدرب الذي يأخذ الأمور بشكل شخصي، يجب أن يبحث عن المصلحة العامة، عبد القادر لاعب في النادي الأهلي ولا يعمل لدى المدرب، فهو أحد أبناء النادي، والفريق في حاجة لوجوده، يجب أن يكون هناك نقاش بين الإدارة والمدرب بشأن اللاعبين".

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