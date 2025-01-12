الكشف عن آخر مستجدات الأوضاع في البيضاء - أخبار كلمتك

اقتحمت جماعة الحوثي قرية "حنكة آل مسعود" في قيفة رداع بمحافظة البيضاء بعد مهاجمتها وحصارها لأيام.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيا اقتحمت القرية، كما اعتلى قناصوها مآذن المساجد، بالإضافة إلى تعزيز عناصرها بالأسحلة والمعدات الثقيلة، مشيرة إلى تنكيل المليشيا بسكان القرية وتهجير الأهالي.

وأضافت المصادر أن المليشيا اقتحمت منطقة الخشعة في حنكة آل مسعود بمديرية القريشية، بعد اشتباكات عنيفة مع أهالي المنطقة، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى.

مشيرة إلى أن عناصر المليشيا شنوا هجوما عنيفا على القرية بمختلف الأسلحة الثقيلة، بما ذلك الطائرات المسيرة، كما قطعت شبكة الانترنت والاتصالات عن المنطقة.

هذا وكانت أكثر من مائة منظمة قد أدانت جرائم مليشيا الحوثي الأخيرة في قيفة رداع بمحافظة البيضاء.