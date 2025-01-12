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الكشف عن آخر مستجدات الأوضاع في البيضاء - أخبار كلمتك

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الكشف عن آخر مستجدات الأوضاع في البيضاء - أخبار كلمتك

الكشف عن آخر مستجدات الأوضاع في البيضاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 09:51 صباحاً - كلمتك/ خاص

اقتحمت جماعة الحوثي قرية "حنكة آل مسعود" في قيفة رداع بمحافظة البيضاء بعد مهاجمتها وحصارها لأيام.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيا اقتحمت القرية، كما اعتلى قناصوها مآذن المساجد، بالإضافة إلى تعزيز عناصرها بالأسحلة والمعدات الثقيلة، مشيرة إلى تنكيل المليشيا بسكان القرية وتهجير الأهالي.

وأضافت المصادر أن المليشيا اقتحمت منطقة الخشعة في حنكة آل مسعود بمديرية القريشية، بعد اشتباكات عنيفة مع أهالي المنطقة، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى.

مشيرة إلى أن عناصر المليشيا شنوا هجوما عنيفا على القرية بمختلف الأسلحة الثقيلة، بما ذلك الطائرات المسيرة، كما قطعت شبكة الانترنت والاتصالات عن المنطقة.

هذا وكانت أكثر من مائة منظمة قد أدانت جرائم مليشيا الحوثي الأخيرة في قيفة رداع بمحافظة البيضاء.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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