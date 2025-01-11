إطلاق رواية "الأحد عشر" لـ أحمد القرملاوي في قنصلية الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 01:20 مساءً - يقام في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، حفل إطلاق رواية “الأحد عشر” للكاتب أحمد القرملاوي، وذلك بمبنى قنصلية في وسط القاهرة.

ومن المقرر أن تدير الأمسية السيناريست يسر طاهر.

رواية الأحد عشر

ومن أجواء الرواية: في أحدث أعماله الروائية «الأحد عشر»، يُشيِّد أحمد القرملاوي عالَمًا مدهشًا، يبدأ من الواقع لكن سرعان ما يحلِّق بنا في زمن الأساطير.

بطلها كاتب يشرع في تأليف مسرحية مستوحاة من قصة داينا ابنة يعقوب، التي تغادر البادية وتسافر لمدينة شكيم، إلا أنها تتعرَّض للاختطاف وتُحبَس في القصر الملكي.

ثم نفاجأ بأن ثمة مَن يكتُب القصة نفسها في قالب روائي، ويتفنن في وصف إخوة داينا الأحد العشر، وهم يخرجون بحثًا عنها ويسعون للانتقام لشرَفهم المسلوب.

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