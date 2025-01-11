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وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 03:22 مساءً - أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة لشؤون المصريين في الخارج، اليوم السبت، عن سعادته باستضافة الاجتماع الوزاري الثلاثي بين مصر، والصومال، وإريتريا تنفيذًا لما جرى الاتفاق عليه في القمة الثلاثية التي عقدت في أسمرة عاصمة إريتريا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعوة كريمة من الرئيس الإريتري.

وقال عبد العاطي، خلال كلمه بمؤتمر صحفي لها مع نظيريه الإريتري والصومالي: إن «هذه القمة عقدت 10 أكتوبر الماضي وجرى التوافق بين القادة الثلاث على إنشاء هذه الآلية الوزارية لتجتمع بصفة دورية للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدان الثلاث، والتباحث والتشاور حول العديد من الملفات التي تهم مصر والصومال وإريتريا».

وأفاد: «عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الإريتري وبعد ذلك جرى عقد الاجتماع الوزاري الثلاثي، خلال المباحثات التي دارت جرى الاتفاق على الأهمية البالغة لتنفيذ إرادة الرؤساء الثلاث كما تجسدت في البيان الثلاثي الذي صدر عن قمة أسمرة، ومتابعة عملية التنفيذ لما جرى الاتفاق عليه».

وتابع: «توافقنا على عقد الاجتماع الوزاري الثلاثي القادم في العاصمة الصومالية مقديشو»، موضحًا أنه سيكون مهمته متابعة ما جرى الاتفاق عليه والتحضير لقمة ثلاثية قادمة تجمع الرؤساء الثلاثة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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