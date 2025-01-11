بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 03:22 مساءً - اختتمت وزارة الثقافة الأسبوع الثقافي المكثف للشباب بشلاتين وحلايب، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتضمن أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بقصر ثقافة الشلاتين.

وحرص الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال زيارته للمنطقة على حضور حفل الختام في إطار التعاون بين الوزارتين لتحقيق استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان ورفع الوعي بين أبنائه، وذلك ضمن الفعاليات التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، للشباب على مدار الأسبوع الماضي.

وبحضور كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، والدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، واللواء محمد البنا رئيس مدينة الشلاتين، انطلقت الفعاليات الختامية بجولة لوزير الأوقاف داخل معرض فني ضم أعمال الشباب المبدعين، التي تنوعت بين النحت في جوهر الصدف والنحاس، وتصميم الحلي، وأشغال فن الأركت، والحكي، وأيضا الورش التفاعلية والمسابقات الثقافية للشباب، حيث أشاد الوزير بهذه الإبداعات ووصفها بأنها تجسيد حقيقي للمواهب المميزة لأبناء الشلاتين.

وفي كلمته، أعرب الدكتور أسامة الأزهري عن اعتزازه الكبير بزيارته لمدينة الشلاتين، مؤكدا أهمية التواصل المباشر مع أهالي هذه المناطق العزيزة على قلب الوطن، وأوضح أن زيارته تأتي تأكيدا لاهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة في كل بقعة من أرض مصر، وأكد الوزير أن التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة يعكس التزام الدولة الكامل بدعم أبناء حلايب والشلاتين، وتنمية مواهبهم وإبراز هويتهم الثقافية، لافتا إلى أن جميع مؤسسات الدولة تعمل يدا بيد لتحقيق هذا الهدف، موجها تحية تقدير للمشرفين على الفعاليات الذين يسهمون في اكتشاف المواهب ورعايتها.

من جهتها، عبرت الدكتورة حنان موسى، عن فخرها بالجهود التي بذلها شباب المنطقة، مؤكدة أن ما قدموه يعكس مواهب استثنائية تستحق الدعم والرعاية، وأن الأسبوع الثقافي جاء تتويجا لجهود وزارة الثقافة في احتضان المواهب الناشئة وتعزيز الهوية الثقافية لمنطقة حلايب وشلاتين. كما وجهت الشكر لوزير الثقافة، ونائب رئيس الهيئة، على دعمهم الكبير، والزملاء والمشرفين على التنفيذ لجهودهم المقدرة التي قدموها.

وألقى أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال، كلمة أشاد فيها بمواهب الشباب وإبداعاتهم التي انعكست في نتاج الورش الفنية، ووجه الشكر لوزير الأوقاف على حضوره ودعمه، ولجميع القائمين على التنظيم من القيادات الثقافية والتنفيذية.