مشاهير العرب - «السقا وفهمي» يبدأن تصوير فيلمهما الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 05:22 مساءً - أحمد السقا وحمد فهمي.. تصدر أحمد السقا وأحمد فهمي، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اشتركا في تصوير فيلم «أحمد وأحمد».

أحمد السقا وأحمد فهمي

وبدء النجمان أحمد فهمي وأحمد السقا، في تصوير مشاهد الأكشن، في منطقة وسط البلد، حيث تأتى تفاصيل المشاهد، والتي تعد عبارة عن مطاردات بالسيارات، ومن المقرر طرح الفيلم في السينمات، في عيد الأضحى المقبل، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش.

أعمال جمعت السقا وأحمد فهمي

سبق وأن ظهر السقا كضيف شرف، في أول أفلام أحمد فهمي «سمير وشهير وبهير»، كما تعاون الثنائي مؤخراً في عدة أعمال، حيث كان فهمي ضيف شرف، في مسلسل «جولة أخيرة»، الذي قام ببطولته السقا، فيما شارك السقا كضيف شرف، في فيلم «عصابة الماكس»، بطولة أحمد فهمي.

وكان السقا قد تحدث عن علاقته بفهمي قائلاً: «قصتي أنا وأحمد فهمي تتعمل فيلم، وفهمي بالنسبالي مش موضوع أصحاب وأخوات، فهمي كان سبب سعدي في حاجات، وأنا كنت سبب له في حاجات، والعلاقة توطدت بعيش وملح».

آخر أعمال السقا

فيلم السرب، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من نيللي كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمد ممدوح تايسون، وآخرون، إخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال أحمد فهمي

فيلم عصابة الماكس، ويعرض حاليا في السينمات، وحقق نجاحا كبيرا، فيلم عصابة الماكس، بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.