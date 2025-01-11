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مشاهير العرب - «السقا وفهمي» يبدأن تصوير فيلمهما الجديد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «السقا وفهمي» يبدأن تصوير فيلمهما الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «السقا وفهمي» يبدأن تصوير فيلمهما الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 05:22 مساءً - أحمد السقا وحمد فهمي.. تصدر أحمد السقا وأحمد فهمي، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اشتركا في تصوير فيلم «أحمد وأحمد».

أحمد السقا وأحمد فهمي

وبدء النجمان أحمد فهمي وأحمد السقا، في تصوير مشاهد الأكشن، في منطقة وسط البلد، حيث تأتى تفاصيل المشاهد، والتي تعد عبارة عن مطاردات بالسيارات، ومن المقرر طرح الفيلم في السينمات، في عيد الأضحى المقبل، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش.

السقا و أحمد فهمي

أعمال جمعت السقا وأحمد فهمي

سبق وأن ظهر السقا كضيف شرف، في أول أفلام أحمد فهمي «سمير وشهير وبهير»، كما تعاون الثنائي مؤخراً في عدة أعمال، حيث كان فهمي ضيف شرف، في مسلسل «جولة أخيرة»، الذي قام ببطولته السقا، فيما شارك السقا كضيف شرف، في فيلم «عصابة الماكس»، بطولة أحمد فهمي.

أحمد السقا

وكان السقا قد تحدث عن علاقته بفهمي قائلاً: «قصتي أنا وأحمد فهمي تتعمل فيلم، وفهمي بالنسبالي مش موضوع أصحاب وأخوات، فهمي كان سبب سعدي في حاجات، وأنا كنت سبب له في حاجات، والعلاقة توطدت بعيش وملح».

الفنان احمد السقا

آخر أعمال السقا

فيلم السرب، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من نيللي كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمد ممدوح تايسون، وآخرون، إخراج أحمد نادر جلال.

احمد فهمي

آخر أعمال أحمد فهمي

فيلم عصابة الماكس، ويعرض حاليا في السينمات، وحقق نجاحا كبيرا، فيلم عصابة الماكس، بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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