الرياضة - 07:07 - عمدة «لوس أنجلوس» تكشف عن حصيلة حرائق الغابات حتى الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 07:07 مساءً - كشفت كارين باس، عمدة مدينة «لوس أنجلوس» الأمريكية عن آخر التطورات جراء نشب حريق في الغابات بولاية كاليفورنيا، وقالت إن حالات الضحايا وصلت إلى 11 قتيلًا و13 مفقودًا جراء هذا الحادث الأليم.

وأكدت السلطات الأمريكية، أنها أصدرت قرار بإرسال 40 عضوًا بفريق البحث والإنقاذ إلى مناطق حرائق الغابات عند مشارف مدينة «لوس أنجلوس» بولاية كاليفورنيا، وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

حريق الغابات في «لوس أنجلوس» بـ كاليفورنيا

وكانت النيران، اندلعت في الغابات عند مشارف مدينة «لوس أنجلوس» بولاية كاليفورنيا الأمريكية، خلال الأيام الماضية، إذ ساهمت عاصفة رياح عاتية بتمدد النيران في المنطقة بسرعة، مما أدى إلى تدمير أكثر من 6 آلاف مبنى وأرغمت أكثر من 100 ألف شخص آخرين على إخلاء منازلهم، بالإضافة إلى 13 ألف منزل مهدد بالاحتراق.

وأعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الرئاسية جو بايدن، قرر إلغاء رحلته التي كان من المقرر أن يقوم بها إلى إيطاليا، بهدف التركيز على جهود مكافحة الحرائق المستعرة في المحيط.

وما زال حريق الغابات مستمرا في تدمير المنازل على مساحات واسعة، إذ أرغم بنزوح أكثر من 5600 طالب بسبب التهام 12 مدرسة، وإخلاء أكثر من 100 ألف شخص من منازلهم حفاظًا على أرواحهم قبل وصول الحريق إليهم.