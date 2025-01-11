انظر إلى صلاح والصقر ومرموش، محمد زيدان يوجه رسالة لـ تيبو - أخبار كلمتك

انظر إلى صلاح والصقر ومرموش، محمد زيدان يوجه رسالة لـ تيبو - أخبار كلمتك

أستاذ مناخ يكشف أسباب حرائق لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

أستاذ مناخ يكشف أسباب حرائق لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:01 - قضية جديدة.. تفاصيل القبض على البلوجر هدير عبد الرازق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:01 - قضية جديدة.. تفاصيل القبض على البلوجر هدير عبد الرازق - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - قضية جديدة.. تفاصيل القبض على البلوجر هدير عبد الرازق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 09:01 مساءً - ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها داخل كمبوند سكنى بالقاهرة الجديدة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة مفادها تلقي بلاغ يفيد باحتجاز شاب داخل شقة سكنية في إحدى المجمعات السكنية الشهيرة بالقاهرة الجديدة.

انتقلت الشرطة لموقع البلاغ وبالفحص تبين وجود هدير عبد الرازق ووالدها والشاب المبلغ داخل شقة سكنية مستأجرة.

وتبادل الطرفان الاتهامات أمام رجال المباحث، الذين اقتادوهم إلى قسم الشرطة، وتم أحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضاً
أول فبراير أولى جلسات استئناف البلوجر «هدير عبد الرازق» على حبسها سنة

بعد الحكم بحبسها سنة في قضية «الفيديوهات الخادشة».. ما مصير البلوجر هدير عبد الرازق؟

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق