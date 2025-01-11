الرياضة - 09:01 - قضية جديدة.. تفاصيل القبض على البلوجر هدير عبد الرازق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 09:01 مساءً - ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها داخل كمبوند سكنى بالقاهرة الجديدة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة مفادها تلقي بلاغ يفيد باحتجاز شاب داخل شقة سكنية في إحدى المجمعات السكنية الشهيرة بالقاهرة الجديدة.
انتقلت الشرطة لموقع البلاغ وبالفحص تبين وجود هدير عبد الرازق ووالدها والشاب المبلغ داخل شقة سكنية مستأجرة.
وتبادل الطرفان الاتهامات أمام رجال المباحث، الذين اقتادوهم إلى قسم الشرطة، وتم أحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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