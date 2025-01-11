مشاهير العرب - بسب «أرض النفاق».. جمال العدل يكشف سر خلافه مع محمد هنيدي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 11:41 مساءً - تحدث المنتج جمال العدل، عن كواليس خلافه مع الفنان محمد هنيدي، بسبب الجز الثاني من مسلسل «أرض النفاق».

وأوضح العدل، في تصريحات لبودكاست «ابن كارك»، الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب: «أنا بعت رسالة لمحمد هنيدي على الواتساب عشان عمل موقف معجبنيش لما مضي على الجزء التاني من مسلسلي أرض النفاق مع منتج تاني وزعلت منه على الملأ».

وأضاف: «كنت عايز العتاب يبقي بيني وبينه لكنه مردش بالرغم أن احنا بنتكلم كل يومين وبنبعت لبعض نكت، أنا عندي رأي غير كل الناس اللى بتقول إلا أخوك أنا أزعل من أخويا لكن مزعلش من ابن مهنتي لكن اخويا اللى من أبويا وأمي أزعل من، وممكن نشتغل أنا وهنيدي مع بعض تاني».

مسلسل محمد هنيدي في رمضان 2025

يستعد الفنان محمد هنيدي لخوض سباق مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل «شهادة معاملة أطفال».

ويشهد مسلسل شهادة معاملة أطفال، على عودة الفنان محمد هنيدي للدراما بعد غياب دام 6 سنوات، حيث كان آخر مسلسل له هو «أرض النفاق» الذي تعاون من خلاله مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

ودارت أحدث مسلسل أرض النفاق لـ محمد هنيدي حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

شارك في بطولة مسلسل أرض النفاق، عدد من نجوم الفن أبرزهم: هنا شيحة، سامي مغاوري، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ وهو من تأليف أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج جمال العدل.