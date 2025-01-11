هل تعرض رئيس الحوثيين للاغتيال في صنعاء - أخبار كلمتك

هل تعرض رئيس الحوثيين للاغتيال في صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة بالخليل والحرم الإبراهيمي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة بالخليل والحرم الإبراهيمي - أخبار كلمتك

انظر إلى صلاح والصقر ومرموش، محمد زيدان يوجه رسالة لـ تيبو - أخبار كلمتك

انظر إلى صلاح والصقر ومرموش، محمد زيدان يوجه رسالة لـ تيبو - أخبار كلمتك

أستاذ مناخ يكشف أسباب حرائق لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

أستاذ مناخ يكشف أسباب حرائق لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الحرائق تحاصر منزلها، فاروق الباز: بنتي في لوس أنجلوس وبنحاول نساعدها (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحرائق تحاصر منزلها، فاروق الباز: بنتي في لوس أنجلوس وبنحاول نساعدها (فيديو) - أخبار كلمتك

الحرائق تحاصر منزلها، فاروق الباز: بنتي في لوس أنجلوس وبنحاول نساعدها (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 11:55 مساءً - لوس أنجلوس، قال الدكتور فاروق الباز من نورث كارولينا، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إن ابنتي الكبرى منيرة تعيش في لوس أنجلوس، وبنفكر في كيفية مساعدتها بسبب الحرائق التي اندلعت هناك".

 

اقتراب حرائق لوس أنجلوس من منزل ابنة فاروق الباز

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "بنتي لسه موجودة في لوس أنجلوس وهي قريبة من منطقة الحرائق وترى من بلكونة منزلها النيران من حولها والبيوت المحروقة".

توقعات العلماء بشأن حرائق لوس أنجلوس 

وتابع: "هي قاعدة لحد لما تشوف اللي هيحصل وإزاي تنقل العفش بتاعها لأن دي مدخرات سنوات".
وأكد فاروق الباز: "سرعة الرياح أثرت في حرائق كاليفورنيا ولوس أنجلوس وتسبب في زيادة الحرائق، والطبيعة غطت على توقعات العلماء في لوس أنجلوس".
 

وتشهد مدينة لوس أنجلوس الأمريكية التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية حرائق مستعرة ومدمرة منذ عدة أيام دون توقف.

تعتبر كاليفورنيا من أكثر المناطق عرضة لتغيرات المناخ، حيث تؤدي موجات الجفاف الطويلة وارتفاع درجات الحرارة إلى جفاف الغطاء النباتي، مما يجعله وقودا سريع الاشتعال، بالإضافة إلى ذلك، تهب رياح سانتا آنا الجافة والقوية، والتي تعمل على نشر الحرائق بسرعة كبيرة، مما يجعل السيطرة عليها أمرا بالغ الصعوبة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق