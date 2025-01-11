الرياضة - 11:21 - الحوثي: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية «هاري ترومان» بالصواريخ والمسيّرات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 11:21 مساءً - الحوثي.. أكدت حركة أنصار الله "الحوثي"، مساء اليوم السبت، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية «هاري ترومان» بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت حركة الحوثي جاهزيتها لمواجهة أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي.

ولا زالت حركة «الحوثي»، مستمرة في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الاحتلال، وفي استهداف القطع الحربية الأمريكية والبريطانية التي تحاول الولوج إلى موانئ فلسطين المحتلة من أجل إرسال مساعدات متنوعة للاحتلال الإسرائيلي، للضغط على إسرائيل ووقف العدوان على غزة.