محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس أمام استاد ريمس في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 08:01 مساءً - أعلن المدير الفني لـ نيس تشكيل فريقه لمواجهة نظيره استاد ريمس، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

تشكيل نيس أمام استاد ريمس في الدوري الفرنسي

وشهد تشكيل نيس تواجد محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني على مقاعد البدلاء، وجاء التشكيل كاملا كالتالي:

وانضم محمد عبد المنعم، إلى نيس مطلع الموسم الجاري، قادمًا من النادي الأهلي بعقد لمدة 4 مواسم.

وكان فريق نيس حقق فوزا مثيرا على نظيره رين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الفرنسي.

وشارك محمد عبد المنعم في مباراة نيس ورين بشكل أساسي وأكمل المباراة حتى نهايتها.

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