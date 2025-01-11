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الجالية اليمنية تدشن توزيع البطانيات - أخبار كلمتك

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الجالية اليمنية تدشن توزيع البطانيات - أخبار كلمتك

الجالية اليمنية تدشن توزيع البطانيات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 11:42 مساءً - كلمتك/خاص:

بقيادة رئيس الجالية الاستاد عمر بابطين ونائبته الدكتورة سناء مكي والأمين العام الدكتور محمد الحميري والاستاد برداد محمد البحر عضو هيئة الرقابة والتفتيش والاستاد علي الضالعي والاعلامية ايمان والاستاد صالح باشبيب دشنت الجالية اليمنية  اطلاق مشروع توزيع البطانيات لابناء الجالية
وتم توزيع "بطانيات" في مقر الهيئة الإدارية للجالية اليمنية في جمهورية مصر العربية والمقدمة من هيئة الأعمال الخيرية العالمية.
واشادت قيادة الجالية بجهود سعادة السفير  خالد بحاح في دعم الأسر اليمنية المقيمة في مصر وتلبية احتياجاتهم

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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