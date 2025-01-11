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فضيحة مدوية.. تعرفة الكهرباء التجاري اقل من الحكومي واقبال غير مسبوق عليها عقب قصف صنعاء - أخبار كلمتك

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فضيحة مدوية.. تعرفة الكهرباء التجاري اقل من الحكومي واقبال غير مسبوق عليها عقب قصف صنعاء - أخبار كلمتك

فضيحة مدوية.. تعرفة الكهرباء التجاري اقل من الحكومي واقبال غير مسبوق عليها عقب قصف صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 11:42 مساءً - كلمتك/خاص:

افاد مواطنون لكريتر سكاي عن اقبال غير مسبوق على الكهرباء التجاري في صنعاء.
وقال مواطنون:الكهرباء التجاري التعرفة ٢٥٠ ريال للكيلو حيث ان اغلب السكان يبحثون عنها بسبب توقف الكهرباء الحكومي عقب قصف حزيز يوم امس.
واضافوا:مهندسين الكهرباء التجاري لايتسطيعون تلبية جميع الطلبات نظرا لانها فوق طاقتهم بينما الكهرباء الحكومي المتوقفة سعرها مرتفع نظرا للجبايات التي فرضها الحوثيين عليها حيث يتم دفع جزء من فاتورة الحكومي للمعلمين وللخدمات وضرائب اخرى .

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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