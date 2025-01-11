الدوري السعودي، اتحاد جدة يتعادل أمام الفيحاء في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 08:01 مساءً - تعادل فريق اتحاد جدة، سلبيا بدون أهداف أمام الفيحاء، بالشوط الأول في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي.

تشكيل اتحاد جدة أمام الفيحاء

وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفيحاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: حسن كادش، دانيلو بيريرا، ماريو ميتاي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: عوض الناشري، فابينيو، عبد العزيز البيشي، حسام عوار.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما.

ويسعى اتحاد جدة لمواصلة سلسلة انتصاراته، بهدف الحفاظ على صدارة الدوري، وتوسيع الفارق مع الهلال الوصيف.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، بينما يتذيل الفيحاء الترتيب بالمركز السابع عشر برصيد 8 نقاط فقط.

وتعاني كتيبة لوران بلان من عدة غيابات، أبرزها موسى ديابي بسبب عدم جاهزيته، بالإضافة إلى إصابة كل من صالح الشهري وعبد الإله العمري.

كما يغيب الفرنسي نجولو كانتي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الهلال في "كلاسيكو" كأس الملك، حيث سيحل محله اللاعب عوض الناشري.

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