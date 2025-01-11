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الأميك يكشف إجمالي مبيعات الميني بيك آب فان في مصر - أخبار كلمتك

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الأميك يكشف إجمالي مبيعات الميني بيك آب فان في مصر - أخبار كلمتك

الأميك يكشف إجمالي مبيعات الميني بيك آب فان في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 11:40 مساءً - مبيعات الشاحنات في مصر، ارتفعت مبيعات الشاحنات فى السوق المصرية خلال عام 2024، وفقا للبيانات المعلنه من تقرير الأميك، مجلس معلومات السيارات، عن نسب المبيعات على مدار 11 شهر من العام الماضى 2024، والتى بلغت 45.8% على عكس العام السابق من نفس الشهر نوفمبر 2023.                                             

إجمالي مبيعات الشاحنات خلال شهر نوفمبر الماضي 

ووفقا لما أعلنه  تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” إجمالي مبيعات الشاحنات خلال شهر نوفمبر الماضي التي سجلت نحو  1588 شاحنة، بزيادة عن العام الماضي الذي بيع فيها مايقرب م  1089 شاحنة خلال نوفمبر 2023.

نسب مبيعات السيارات البيك

وأوضح  تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، أن نسب مبيعات السيارات البيك  بلغت نحو 1056 سيارة،بينما بلغت  الشاحنات المتوسطة الخفيفة نحو  404 سيارات على مدار 11 شهرا من العام الماضى 2024.

إجمالي مبيعات سيارات الميني بيك اب فان خلال شهر نوفمبر الماضي 

وتابع التقرير الصادر من مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، أن سيارات الميني بيك اب فان بلغت مبيعاتها في نفس المدة المشار إليها سابقا بلغت نحو 68 شاحنة خلال شهر نوفمبر الماضي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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