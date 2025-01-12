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الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

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الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:20 صباحاً - سيارات الهاتشباك، انتشرت سيارات الهاتشباك في السوق المصرية على مدار 11 شهرا من العام الماضي وفقًا لما نشره تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، لصغر حجم بعض طرزتها ومرونتها علي الطرق ما جعلها تحقق أرقام مبيعات جيدة.

ووفقا لما نشره تقرير الاميك، فإن إجمالي مبيعات السيارات الصغيرة في السوق المحلية والتي تشمل سيارات ملاكي سيدان وسيارات هاتشباك بمصر في الفترة الممتدة من شهر يناير 2024 الي شهر نوفمبر 2024 بإجمالي 11 شهرا من العام الماضي  كالتالي: 
 

1- سيارات نيسان صني بمبيعات 9.900 سيارة وحصة 51%.
 

2- سيارات هيونداي أكسنت RB بمبيعات 5.100 سيارة وحصة 26%.
 

3- سيارات MG 5 بمبيعات 1.500 سيارة وحصة 8%.
 

4- سيارات رينو تاليانت بمبيعات 840 سيارة وحصة 4%.
 

5- سيارات سوزوكي بالينو بمبيعات 594 سيارة وحصة 3%.
 

6- سيارات سوزوكي سويفت بمبيعات 359 سيارة وحصة 2%.
 

7- سيارات سوزوكي سياز بمبيعات 244 سيارة وحصة 1%.
 

8- سيارات بايك U5 بلس بمبيعات 227 سيارة وحصة 1%.
 

9- سيارات سوزوكي ديزاير بمبيعات 184 سيارة وحصة أقل من 1%.
 

10- سيارات ميتسوبيشي أتراج بمبيعات 147 سيارة وحصة أقل من 1%.
 

11- سيارات أوبل كورسا 145 سيارة.
 

12- سيارات سيتروين سي اليزيه 79 سيارة.
 

13- سيارات ميتسوبيشي ميراج 61 سيارة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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