طاقم حكام عماني يدير مباراة الوكرة والوحدة في السوبر الإماراتي القطري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 11:40 مساءً - الوكرة القطري، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر الإماراتي القطري، تعيين طاقم حكام عماني لإدارة مباراة الوحدة الإماراتي أمام نظيره الوكرة القطري.

موعد مباراة الوحدة أمام الوكرة

وتختتم بطولة السوبر الإماراتي القطري بالمباراة الرابعة بين الوحدة بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والوكرة بطل كأس قطر يوم 19 يناير 2025 في أبو ظبي، على استاد آل نهيان في تمام الثامنة بتوقيت الإمارات.

طاقم حكام مباراة الوحدة أمام الوكرة

مباراة الوحدة الإماراتي أمام الوكرة القطري يديرها طاقم حكام عماني بقيادة الحكم العماني أحمد الكاف ويعاونه كل من.

أبوبكر العمري مساعد أول وراشد الغيثي مساعد ثان وعمر اليعقوبي حكم رابع وعبدالله الكندري حكم فيديو وقاسم الحاتمي مساعد حكم فيديو.

السوبر الإماراتي القطري

سيلعب الريان القطري أمام شباب الأهلي الإماراتي في استاد أحمد بن علي في السادس عشر من يناير ضمن درع التحدي.

وسيلتقي النصر الإماراتي بنادي قطر القطري في استاد آل مكتوم في السابع عشر من يناير ضمن كأس السوبر.

السد القطري يواجه الوصل الاماراتي

وسيواجه السد القطري منافسه الوصل الإماراتي في استاد جاسم بن حمد في الثامن عشر من يناير ضمن درع السوبر.

وسيلعب الوحدة الإماراتي أمام الوكرة القطري في استاد آل نهيان في التاسع عشر من يناير الجاري ضمن كأس التحدي.

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