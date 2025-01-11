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مشاهير العرب - بحضور نجمات الفن.. سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها الـ67 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بحضور نجمات الفن.. سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها الـ67 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بحضور نجمات الفن.. سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها الـ67 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 09:16 مساءً - شاركت الفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورا من الاحتفال بعيد ميلادها الـ 67، وذلك بحضور عدد كبير من نجمات الفن.

وظهرت سميرة سعيد، في مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستجرام» يكشف عن احتفالها بيوم ميلادها الـ67 رفقة الفنانة إلهام شاهين، ويسرا، والإعلامية بوسي شلبي، مشيرة إلى سعادتها قائلة: «بصحبة أروع النجمات والصديقات.. جاءت المفاجأة لتصنع عيدًا استثنائيًا مليئًا بالحب والفرح».

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سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها

كما احتفلت سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعيد ميلادها الـ 67، وشاركت المتابعين عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» أحدث جلسة تصوير، قائلة: «اليوم، عام جديد يُضاف إلى عمري، ومعه أتأمل رحلتي التي امتلأت بمحبة الناس ولحظات لا تُنسى».

وأضافت: «العمر ليس بعدد السنين، بل بقدرتنا على العيش بسلام مع أنفسنا، وعلى إيجاد الجمال في التفاصيل الصغيرة، شكرًا لكل من كان جزءًا من رحلتي، لمن أحاطني بمحبة صادقة، ولكل قلب أضاف لعمري معنى أجمل».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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