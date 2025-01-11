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ارحل يا شناوي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف إستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

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ارحل يا شناوي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف إستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

ارحل يا شناوي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف إستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 08:01 مساءً - دوري أبطال إفريقيا، تصدر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، تريند محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهدف الذي تلقاه في مباراة إستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا.

وتصدر هاشتاج ارحل يا شناوي محركات البحث على: “X، فيس بوك وانستجرام بعد ما فشل في التصدي لتصويبة سان جين كوري التي سكنت شباكه في الدقيقة 26”. 

يتعادل النادي الأهلي مع نظيره إستاد أبيدجان بنتيجة 1-1 بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف إستاد أبيدجان في شباك الأهلي عن طريق سان جين كوري في الدقيقة 26 من تصويبة رائعة، فيما تعادل النادي الأهلي عن طريق إمام عاشور بعد ما أكمل رأسية وسام أبو علي في الشباك بالدقيقة 53.

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مباراة الأهلي وإستاد أبيدجان 

وكاد الأهلي أن يفتتح التسجيل عن طريق وسام أبو علي في الدقائق الأولى ولكن فشل في تصويبها بالشباك.

وصوب إمام عاشور كرة قوية في الدقيقة 19 ولكن تصدى لها حارس مرمى إستاد أبيدجان ببراعة شديدة.

وسجل إستاد أبيدجان الهدف الأول في شباك الأهلي بالدقيقة 26 عن طريق سان جين كوري.

وفي الدقيقة 36 حاول إمام عاشور تسجيل التعادل للأهلى عن طريق ركلة مقصية ولكن تصدى لها الحارس.

وطالب وسام أبو علي بركلة جزاء في الدقيقة 45، ولكن أمر الحكم بمواصلة اللعب.

وفي الدقيقة 53 سجل إمام عاشور هدف التعادل في شباك إستاد أبيدجان.

وصوب مروان عطية كرة صاروخية في الدقيقة 62 ولكن تصدى لها حارس مرمى إستاد أبيدجان.

وفي الدقيقة 64 صوب لاعب وسط إستاد أبيدجان كرة قوية ولكن تعامل معها الشناوي ببراعة شديدة.

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تشكيل الأهلي أمام إستاد أبيدجان 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم الدبيس.

في خط الوسط: كوكا وعمرو السولية ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور.

في خط الهجوم: وسام أبوعلى.

 

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قائمة الأهلي في كوت ديفوار 

وضمت  قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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