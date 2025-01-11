الرياضة - 09:36 - مقتل 4 جنود من لواء ناحال خلال معارك بقطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 09:36 مساءً - أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، مقتل 4 جنود من لواء ناحال في معارك شمال قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت القاهرة الإخبارية، أن الجنود الـ4 قتلوا في تفجير عبوة شديدة الانفجار ببيت حانون شمال قطاع غزة

ومنذ قليل، ذكرت بلدية مستوطنة معاليه أدوميم، مقتل جندي من لواء ناحال من أبناء المستوطنة خلال معارك بقطاع غزة.

وفي سياق آخر، ذكرت «القاهرة الإخبارية» أن الآلاف تظاهروا في تل أبيب لمطالبة حكومة نتنياهو بالموافقة على صفقة تبادل.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي مستمرا في عدوانه على قطاع غزة حتى اليوم السبت 11 يناير 2025 الذي يوافق اليوم 463 منذ بداية عدوانه، الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، بعدما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، شارة البداية لمعركة طوفان الأقصى.

وارتفع عدد شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 46537 شهيدا، حسبما أعلنت الصحة الفلسطينية، وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 109571 مصابا.