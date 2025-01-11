مشاهير العرب - بعد 15 سنة من المحاولات حققت النجاح.. تعليق أحمد سعد قبل طرح أولى أغاني ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 09:16 مساءً - شارك الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» البرومو لتشويقي لأولى أغاني ألبومه الجديد والتي حملت اسم «حبيبنا».

وظهر سعد خلال البرومو وهو يتجول في منطقة القاهرة التراثية ويتحدث عن نجاحه في تحقيق حلمه قائلا: «حاجة جميلة أوي يكون عندك حلم والأجمل من كده أنك تحققه، طول عمر أحلامي ملهاش سقف، وأنا صغير كنت بحب المزيكا أوي كنت بشوف كل حاجة ألحان حتى الكلام كنت بشوفه لحن، كان أخواتي بيستغربوا».

وأضاف: «وأنا صغير إزاي طفل يحفظ الحاجات التقيلة دي كنت بسمع مشايخ وأم كلثوم وعبد الوهاب وكنت بسأل نفسي هتغني أيه، كنت بسمع كل أنواع الموسيقى كنت بدور على شكل الناس تشوفني فيه، واتصدمت أول صدمة عرفت إن الطريق مش سهل».

وتابع: «كنت محتاج الناس تحبني وفضلت اسعى واسعى وأعمل أشكال جديدة في المزيكا قعدت 15 سنة بعمل اللي بحبه واللي الناس بتحبه أشوف زمايلي بتعمل إيه علشان أشوف اللي الناس بتحبه».

وأشار إلى أنه تمكن في النهاية من فهم طبيعة الجمهور ونوعية الأعمال التي يحبها معقبا: «وصلت إن أعمل اللي الناس بتحبه بالطريقة اللي بحبها وجه النجاح اللي مجاش بين يوم وليلة الناس بقت تحبني وتحب أغانيا وبقيت ببقى طاير في السما وأنا طاير على المسرح».

واستكمل: «الناس بتغني ورايا وبتقول أيه اليوم الحلو ده ووسع وسع وعرفت إن المسئولية ابتدت أنا محتاج أعمل اللي بناس بتحبه واللي أنا بحبه وأنا مصدق مصدق إن اللي بتحبه من قلبك الناس هتبحبه معاك وهي دي تجربتي المرادي هعمل اللي بحبه وهاخد الناس وهطير في السما باللي أنا بحبه الأيام الجاية هتعرفوا أيه هي التجربة».

موعد طرح أولى أغاني الألبوم الجديد لـ أحمد سعد

ومن المقرر طرح أولى أغاني الألبوم الجديد لـ أحمد سعد التي تحمل اسم «حبيبنا» يوم 15 من شهر يناير الجاري.

أبرز أعمال أحمد سعد

مؤخرا طرح المطرب أحمد سعد، أجدد أعماله الغنائية التي تحمل اسم 123، عبر قناته على اليوتيوب، وجميع منصات استماع الموسيقى.

وجاءت أغنية 123 عقب النجاح الذي حققته أغنيته الأخيرة «سعودي وأسمر»، وهي من كلمات إيمان عظيم، وألحان سامح كريم، وتوزيع موسيقي إلهامي دهيمة، وأدهم دهيمة.

وتقول كلمات أغنية 123 لـ أحمد سعد:

«أنا شفت كتير مآسي

ملهمش بر راسي

والظلم ماكنش حبه

وعمري ما كنت ناسي

أنا شفت كتير مأسي

ملهمش بر راسي

والظلم مكنش حبه

وعمري ما كنت ناسي

حصلي

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أنا فاكر كل حاجة

خدوا مني كل حاجة

مسابوش ولا أي حاج».