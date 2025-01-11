الرياضة - 11:01 - الغرف السياحية تكشف حقيقة ارتفاع أسعار عمرة رمضان إلى 350 ألف جنيه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 11:01 مساءً - أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن عمرة رمضان ستكون آخر عمرة قبل موسم الحج، متابعًا: «أسعار عمرة رمضان تفاوضية ما بين الحج وبين شركة السياحة وغير صحيح ارتفاعها إلى 350 ألف جنيه، والأسعار تكون في حدود بين حد أقصى وأدنى».

وأضاف إيهاب عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك محاولات لتقليص ما حدث في موسم الحج العام المقبل، موضحًا أنه حال تم فتح باب العمرة سيتسرب بعض المواطنين لإجراء الحج بدون تصريح رسمي.

وتابع: الحد الأقصى لأسعار عمرة رمضان الاقتصادية من 55 لـ60 ألف جنيه، عمرة الـ3 نجوم تصل لـ80 ألف جنيه، عمرة الـ5 نجوم تبدأ من 150 لـ250 ألف جنيه، لافتا إلى أن أسعار تذاكر الطيران ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 100% وسعر تذكرة الذهاب والعودة تصل لـ 25 ألف جنيه.