الجيش الملكي يصعد لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الرجاء 1-1 (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 11:00 مساءً - دوري أبطال أفريقيا، تعادل فريق الجيش الملكي مع نظيره الرجاء المغربي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة، صعد الجيش الملكي المغربي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما تحسم الجولة الأخيرة هوية المتأهل الثاني بين الرجاء وصن داونز.

افتتح الجيش الملكي التسجيل عن طريق أنس الزنيتي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 40، فيما تعادل نوفل الزرهوني لـ الرجاء في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

1- الجيش الملكي 9 نقاط

2- صن داونز 8 نقاط

3- الرجاء 5 نقاط

4- مانيما يونيون 3 نقاط

تشكيل الرجاء أمام الجيش الملكي

صن داونز يفوز على مانيما يونيون 2-1 بالوقت القاتل

وكان فريق صن داونز، حقق فوزا غاليا على نظيره مانيما يونيون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ملعب الشهداء في الكونغو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

افتتح مانيما يونيون التسجيل عن طريق جافت كيتامبا في الدقيقة 39، قبل أن يعود صن داونز ويسجل هدفين عن طريق بيتر شالوليلي في الدقيقة83 وإكساوسيا مواندا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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