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مشاهير العرب - كاظم الساهر يستعد لإحياء حفلة في الإمارات - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - كاظم الساهر يستعد لإحياء حفلة في الإمارات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كاظم الساهر يستعد لإحياء حفلة في الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 11:21 مساءً - يحيي الفنان كاظم الساهر، حفل غنائي ساهر في مدينة أبو ظبي في الإمارات، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه حفله الجمعة الماضية على مسرح «بيون الدانة» في مملكة البحرين.

ويقدم الساهر خلال حفله المقرر إقامته في مدينة أبو ظبي بالإمارات، على مسرح قصر الإمارات يوم 30 يناير، باقة من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

وفي وقت سابق روجت الشركة المنظمة لحفل كاظم الساهر في مدينة أبو ظبي بالإمارات للحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال نشر صورة بوستر الحفلة، وعلقت قائلة: «القيصر كاظم الساهر يلتقي جمهوره في حفلة استثنائية على مسرح قصر الإمارات يوم 30 يناير».

آخر أعمال كاظم الساهر

آخر أعمال الفنان كاظم الساهر، ألبومه «مع الحب»، والألبوم يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: «يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا«، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته «كتاب الحب».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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