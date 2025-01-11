كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 الأن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 الأن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد انتهاء الموسيقى التصويرية.. تعرف على أبطال مسلسل «روج أسود» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد انتهاء الموسيقى التصويرية.. تعرف على أبطال مسلسل «روج أسود» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انتهاء الموسيقى التصويرية.. تعرف على أبطال مسلسل «روج أسود» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 11:21 مساءً - انتهى الفنان هيثم نبيل من تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل «روج أسود»، بالتعاون مع الموزع الموسيقي زووم،

من جانبها، أنهت نداء شرارة تسجيل أغنية تتر مسلسل «روج أسود»، وهي من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل، توزيع زووم، استعدادا لعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة.

مسلسل «روج أسود»، من بطولة الفناننة رانيا يوسف ويشاركها البطولة كوكبة من الفنانين أبرزهم: لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي، والعمل من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

أحداث مسلسل روج أسود

تدور أحداث مسلسل روج أسود، في إطار اجتماعي تشويقي، حول أحداث حقيقية من داخل محكمة الأسرة المصرية، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه مطلع العام المقبل.

أبرز أعمال رانيا يوسف

تنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض مسلسلها موضوع عائلي3، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، كشفت رانيا يوسف عن ملامح شخصيتها ضمن أحداث مسلسل موضوع عائلي 3 عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وشاركت رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» البوستر التشويقي لمسلسل موضوع عائلي 3 الذي يكشف عن ملامح شخصيتها، معلقة عليها قائلة: «الموسم الثالث جاي بمفاجآت كتير حابين نشارككم أول مفاجأة.. انضمام نجمة كلنا بنحبها.. خمنوا في التعليقات اسم شخصيتها هيكون إيه؟.

أحداث مسلسل موضوع عائلي

تدور أحداث مسلسل موضوع عائلي حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة شابة، بعد سفر زوجته الراحلة وهي حامل في الشهور الأولى إلى لندن للإقامة مع والدها، ثم حصولها على الطلاق وانقطاع أخبارها.

وخلال الأحداث ترث الإبنة ثروة جدها الملياردير، ويتم وضعها تحت وصاية والدها، الذي يتظاهر بكونه محاميًا مكلفًا بالإشراف على ثروتها حتى بلوغها سن الـ21، قبل أن تحدث المواجهة بينهما.

اقرأ أيضاً
«حبيبنا».. أحمد سعد يطرح أحدث أعماله في هذا الموعد

استعدوا.. آسر ياسين يروج لمسلسله في رمضان «الحب كله»

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق