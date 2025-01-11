مشاهير العرب - بعد انتهاء الموسيقى التصويرية.. تعرف على أبطال مسلسل «روج أسود» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 11:21 مساءً - انتهى الفنان هيثم نبيل من تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل «روج أسود»، بالتعاون مع الموزع الموسيقي زووم،

من جانبها، أنهت نداء شرارة تسجيل أغنية تتر مسلسل «روج أسود»، وهي من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل، توزيع زووم، استعدادا لعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة.

مسلسل «روج أسود»، من بطولة الفناننة رانيا يوسف ويشاركها البطولة كوكبة من الفنانين أبرزهم: لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي، والعمل من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

أحداث مسلسل روج أسود

تدور أحداث مسلسل روج أسود، في إطار اجتماعي تشويقي، حول أحداث حقيقية من داخل محكمة الأسرة المصرية، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه مطلع العام المقبل.

أبرز أعمال رانيا يوسف

تنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض مسلسلها موضوع عائلي3، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، كشفت رانيا يوسف عن ملامح شخصيتها ضمن أحداث مسلسل موضوع عائلي 3 عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وشاركت رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» البوستر التشويقي لمسلسل موضوع عائلي 3 الذي يكشف عن ملامح شخصيتها، معلقة عليها قائلة: «الموسم الثالث جاي بمفاجآت كتير حابين نشارككم أول مفاجأة.. انضمام نجمة كلنا بنحبها.. خمنوا في التعليقات اسم شخصيتها هيكون إيه؟.

أحداث مسلسل موضوع عائلي

تدور أحداث مسلسل موضوع عائلي حول الشيف إبراهيم الذي يكتشف أن لديه ابنة شابة، بعد سفر زوجته الراحلة وهي حامل في الشهور الأولى إلى لندن للإقامة مع والدها، ثم حصولها على الطلاق وانقطاع أخبارها.

وخلال الأحداث ترث الإبنة ثروة جدها الملياردير، ويتم وضعها تحت وصاية والدها، الذي يتظاهر بكونه محاميًا مكلفًا بالإشراف على ثروتها حتى بلوغها سن الـ21، قبل أن تحدث المواجهة بينهما.