وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: حالة وحيدة أتمنى فيها الحصول على المركز الأول - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: حالة وحيدة أتمنى فيها الحصول على المركز الأول - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على قائمة الشرف لمنتخبات المونديال - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على قائمة الشرف لمنتخبات المونديال - أخبار كلمتك

في غياب محمد صلاح، نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي - أخبار كلمتك

في غياب محمد صلاح، نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا - أخبار كلمتك

طلاب الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة: "امتحان العربي كان سهل وحلو" (فيديو) - أخبار كلمتك

طلاب الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة: "امتحان العربي كان سهل وحلو" (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - المخرج يسري نصر الله عن مشاهد القبلات: «لا تخدش الحياء» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - المخرج يسري نصر الله عن مشاهد القبلات: «لا تخدش الحياء» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - المخرج يسري نصر الله عن مشاهد القبلات: «لا تخدش الحياء» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 11:11 صباحاً - أثار المخرج يسري نصر الله، حالة من الجدل، أثناء لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «كلام الناس»، وذلك بسبب تصريحاته عن التحديات التي تواجه المخرجين المصريين مع الرقابة.

تصريحات يسري نصرالله

وأوضح يسري نصر الله، التحديات الكبيرة التي يواجهها المخرجون المصريون مع الرقابة، مشيرًا إلى أن بعض أفلامه لم تُعرض حتى الآن بسبب قرارات الرقابة.

وقال نصرالله، إن بعض أعماله لا تزال ممنوعة من العرض بسبب قرارات الرقابة، مضيفًا: «في بعض الأحيان، لا أعرف من يقرر مصير أعمالي داخل الرقابة، وهناك أعمال لم تصل للجمهور لأنها لم تحظَ بالموافقة».

تعليق يسري نصرالله على مشاهد القبلات

فيما يتعلق بالمشاهد الرومانسية، أكد نصر الله أنه لا يعتبر القبلات خدشًا للحياء في السينما، بل يرى أن الإيحاءات المستترة هي المشكلة الحقيقية.

وأضاف: «الخدش للحياء ليس في القبلات التي تعبر عن الحب، بل في التلميحات التي تحمل معاني خفية»، مشيرًا إلى أن بعض النقاد يبالغون في انتقاد هذه الإيحاءات، بينما يتجاهلون المحتوى العاطفي الحقيقي.

يسري نصرالله

أشار نصر الله إلى أن المصريين يعشقون السينما المحلية، لكنه لاحظ أن بعض الجماهير يرون الأعمال الفنية العربية أكثر تحررًا وجرأة من الإنتاج المصري. وقال: الأعمال الفنية في بعض الدول العربية تُعتبر أكثر حرية من الأفلام والمسلسلات المصرية.

في ختام حديثه، شدد نصر الله على أن السينما تظل مساحة مفتوحة للتعبير عن الحب والمشاعر الإنسانية بعيدًا عن القيود، داعيًا إلى تقييم الأعمال الفنية بموضوعية بعيدًا عن الأحكام المسبقة.

اقرأ أيضاً
يسري نصر الله رئيسا للمهرجان القومي للسينما المصرية

كيف علقت منة شلبي على تكريم أحمد عز ويسري نصر الله في مهرجان القاهرة السينمائي 45؟

ماستر كلاس غدا مع يسري نصر الله الحائز على جائزة الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

تطورات الحالة الصحية للإعلامي محمد سعيد محفوظ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق