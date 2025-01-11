مشاهير العرب - المخرج يسري نصر الله عن مشاهد القبلات: «لا تخدش الحياء» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 11:11 صباحاً - أثار المخرج يسري نصر الله، حالة من الجدل، أثناء لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «كلام الناس»، وذلك بسبب تصريحاته عن التحديات التي تواجه المخرجين المصريين مع الرقابة.

تصريحات يسري نصرالله

وأوضح يسري نصر الله، التحديات الكبيرة التي يواجهها المخرجون المصريون مع الرقابة، مشيرًا إلى أن بعض أفلامه لم تُعرض حتى الآن بسبب قرارات الرقابة.

وقال نصرالله، إن بعض أعماله لا تزال ممنوعة من العرض بسبب قرارات الرقابة، مضيفًا: «في بعض الأحيان، لا أعرف من يقرر مصير أعمالي داخل الرقابة، وهناك أعمال لم تصل للجمهور لأنها لم تحظَ بالموافقة».

تعليق يسري نصرالله على مشاهد القبلات

فيما يتعلق بالمشاهد الرومانسية، أكد نصر الله أنه لا يعتبر القبلات خدشًا للحياء في السينما، بل يرى أن الإيحاءات المستترة هي المشكلة الحقيقية.

وأضاف: «الخدش للحياء ليس في القبلات التي تعبر عن الحب، بل في التلميحات التي تحمل معاني خفية»، مشيرًا إلى أن بعض النقاد يبالغون في انتقاد هذه الإيحاءات، بينما يتجاهلون المحتوى العاطفي الحقيقي.

أشار نصر الله إلى أن المصريين يعشقون السينما المحلية، لكنه لاحظ أن بعض الجماهير يرون الأعمال الفنية العربية أكثر تحررًا وجرأة من الإنتاج المصري. وقال: الأعمال الفنية في بعض الدول العربية تُعتبر أكثر حرية من الأفلام والمسلسلات المصرية.

في ختام حديثه، شدد نصر الله على أن السينما تظل مساحة مفتوحة للتعبير عن الحب والمشاعر الإنسانية بعيدًا عن القيود، داعيًا إلى تقييم الأعمال الفنية بموضوعية بعيدًا عن الأحكام المسبقة.