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في عيد ميلاده، حكاية رفض الراحل مصطفى درويش فيلم الملحد - أخبار كلمتك

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في عيد ميلاده، حكاية رفض الراحل مصطفى درويش فيلم الملحد - أخبار كلمتك

في عيد ميلاده، حكاية رفض الراحل مصطفى درويش فيلم الملحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 01:35 مساءً - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان مصطفى درويش، والذي رحل عن عالمنا في مايو 2023 إثر إصابتة بسكتة قلبية، خلال تصوير فيلم شماريخ الذي توفى قبل انتهاء تصويره.

 

وكان للفنان الراحل مصطفى درويش قصة مع فيلم "المحلد" الذى رفض المشاركة فيه قائلًا: "مقدرش أحارب دينى".


حكاية اعتذار مصطفى درويش عن فيلم الملحد

 وكتب درويش في منشور سابق له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":  "قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسى، والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه أربعة أيام بسبب إن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى".

 

وأضاف:"لأن واضح إن الحرب دي ممنهجة وأنا مقبلش أبدًا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون إيه.. آسف جدًا وبعتذر لكل فريق العمل مش هاكمل في القرف ده".

 

واختتم مصطفى درويش حديثه قائلًا: "ملحوظة: فيلم الملحد قصة مافيهاش أي حاجة تشجيع على الإلحاد علشان بس احترام لصُناع العمل وأبطاله".

 

آخر أعمال مصطفى درويش

 وكان آخر أعمال الفنان مصطفى دوريش مسلسل كامل العدد بطولة الفنانة دينا الشربينى ويتكون مسلسل كامل من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

بالإضافة إلى مشاركة مصطفى درويش فى مسلسل "تلت التلاتة إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق والفنانون محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، صلاح عبدالله، ليلى أحمد زاهر، تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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