نجيب ساويرس: حالة وحيدة أتمنى فيها الحصول على المركز الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 03:21 مساءً - استعرض رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رؤيته حول مفهوم "الشخص كعلامة تجارية"، مسلطًا الضوء على أهمية النجاح في العمل أو في الشركة كمقدمة لبناء هوية فردية قوية ومميزة في عصر التواصل الرقمي المتسارع.

قمة المليار متابع 2025

جاء ذلك أثناء جلسة حوارية بعنوان "كيف تصبح أنت العلامة التجارية؟" أدارها رائد الأعمال وصانع المحتوى الإماراتي أنس بوخش ضمن فعاليات قمة المليار متابع 2025، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الجاري، في دبي.

جانب من استضافة المهندس نجيب ساويرس

وتأتي القمة، تحت شعار "المحتوى الهادف"، حيث تشهد القمة في نسختها الثالثة زخمًا كبيرًا بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 420 متحدثًا و125 رئيسًا تنفيذيًا وخبيرًا عالميًا.

وتطرق المهندس نجيب ساويرس، إلى سر نجاح علامته التجارية بالقول "أنا شخص قريب جدًا من المجتمع، والجميع يمكنه الوصول إليّ بكل سهولة.. أتعامل بكل إنسانية مع الجميع ولا يهمني أن أكون الأفضل بل أن أكون إنسانًا".

وأضاف: "الحالة الوحيدة التي أحب أن أكون فيها صاحب المركز الأول تكمن في العمل والدراسة، فخلال دراستي في أوروبا كنت في المركز الثاني بالكلية، ولم أتحدث عن ذلك مطلقًا لأن طموحي كان يصبوا نحو المرتبة الأولى".

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