مشاهير العرب - وفاة المخرج التسجيلي سمير عوف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 05:22 مساءً - رحل عن عالمنا المخرج سمير عوف، اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ 84 عاما، وذلك عقب مسيرة سينمائية قدم خلالها عدد كبير من الأعمال الفنية في تسجيل الأفلام.

وكانت الصفحة الرسمية لنقابة المهن السينمائية، أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن وفاة المخرج التسجيلي سمير عوف، قائلة: «ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية».

أبرز المعلومات عن المخرج سمير عوف

وأضافت: «المخرج التسجيلي القدير سمير عوف، مخرج مصري تخرج من أكاديمية الفنون، المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج عام 1965، وعمل في بداية حياته الفنية كمساعد مخرج للعديد من المخرجين منهم: كمال الشيخ في فيلم (المخربون) عام 1965، والمخرج توفيق صالح في فيلم (المتمردون) عام 1966، والمخرج شادي عبد السلام في فيلم (المومياء) عام 1969.

وتابعت: "التحق بالعمل في إدارة البرامج التسجيلية بالتليفزيون المصري من عام 1966 حتى 1985، وشارك عدة مرات كرئيس وعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة في العديد من المهرجانات المحلية والدولية منها: المهرجان القومي للسينما المصرية».

وأضافت: «مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي، عمل عوف كمحاضر لمادة السينما التسجيلية في معهد التليفزيون المصري، تم تكريم عوف في المهرجان القومي للسينما المصرية، صدر كتاب عن حياته بعنوان (سمير عوف المسافر إلى الذات) عام 2002.

وواصلت: «شاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».