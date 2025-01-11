كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 الأن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 الأن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - وفاة المخرج التسجيلي سمير عوف - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - وفاة المخرج التسجيلي سمير عوف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة المخرج التسجيلي سمير عوف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 05:22 مساءً - رحل عن عالمنا المخرج سمير عوف، اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ 84 عاما، وذلك عقب مسيرة سينمائية قدم خلالها عدد كبير من الأعمال الفنية في تسجيل الأفلام.

وكانت الصفحة الرسمية لنقابة المهن السينمائية، أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن وفاة المخرج التسجيلي سمير عوف، قائلة: «ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية».

وفاة المخرج سمير عوف

أبرز المعلومات عن المخرج سمير عوف

وأضافت: «المخرج التسجيلي القدير سمير عوف، مخرج مصري تخرج من أكاديمية الفنون، المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج عام 1965، وعمل في بداية حياته الفنية كمساعد مخرج للعديد من المخرجين منهم: كمال الشيخ في فيلم (المخربون) عام 1965، والمخرج توفيق صالح في فيلم (المتمردون) عام 1966، والمخرج شادي عبد السلام في فيلم (المومياء) عام 1969.

وتابعت: "التحق بالعمل في إدارة البرامج التسجيلية بالتليفزيون المصري من عام 1966 حتى 1985، وشارك عدة مرات كرئيس وعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة في العديد من المهرجانات المحلية والدولية منها: المهرجان القومي للسينما المصرية».

المخرج سمير عوف

وأضافت: «مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي، عمل عوف كمحاضر لمادة السينما التسجيلية في معهد التليفزيون المصري، تم تكريم عوف في المهرجان القومي للسينما المصرية، صدر كتاب عن حياته بعنوان (سمير عوف المسافر إلى الذات) عام 2002.

وواصلت: «شاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».

اقرأ أيضاً
وفاة شاب في حادث مروع على الطريق الإقليمي

ماتو في حضن بعض.. تفاصيل وفاة طالبين صدمهما قطار بمزلقان سكك حديد ملوي\ صور

وفاة الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز 88 عاما

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق