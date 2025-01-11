25 يناير آخر موعد للمشاركة بمهرجان زاوية للأفلام القصيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 07:41 مساءً - كشفت إدارة مهرجان زاوية للأفلام القصيرة عن فتح باب التقديم لدورته التاسعة، وهى الدورة المقرر إطلاقها خلال شهر مارس 2025.

مهرجان زاوية للافلام القصيرة

وآخر ميعاد للتقديم والمشاركة هو يوم 25 يناير الحالي، ومن ذلك الموعد وحتى بداية مارس سيتم تقييم الأفلام المختارة من لجنة تحكيم، لتتنافس الأفلام على مجموعة جوائز المهرجان..

وتتمثل الشروط الأساسية للمشاركة بمهرجان زاوية للافلام القصيرة فى النقاط التالية:

- أقصى مدة للفيلم تكون 30 دقيقة، بحد أدنى 4 دقايق.

- آخر ميعاد للتقديم يوم 25 يناير.

- التقديم متاح للمخرجين المقيمين في مصر والمخرجين المصريين المقيمين بالخارج.

- التقديم متاح من خلال روابط "Vimeo أو YouTube"، ولا يجوز التقديم بأي وسيلة أخري.

- ضرورة ان يتم كتابة الاستمارة الخاصة بالمشاركة باللغتين العربية والإنجليزية.

- لن يتم النظر في الاستمارات غير المكتملة وسيتم استبعاد الروابط التى لا تعمل

- لابد ان يكون الفيلم من إنتاج بين 2024 و2025.

- يمكن تقديم فيلم واحد لكل مخرج.

- لن تقبل الأعمال التي شاركت في الدورات الثمانية الماضية.

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