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مشاهير العرب - «حبيبنا».. أحمد سعد يطرح أحدث أعماله في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «حبيبنا».. أحمد سعد يطرح أحدث أعماله في هذا الموعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «حبيبنا».. أحمد سعد يطرح أحدث أعماله في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 07:32 مساءً - يستعد الفنان أحمد سعد، لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «حبيبنا» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الفترة المقبلة، والتي تعد ضمن أعماله في شتاء 2025.

وفي هذا السياق، كشف أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد طرح «حبيبنا»، مشيرا إلى موعدها المقرر أن يكون في 15 يناير الجاري.

ويظهر أحمد سعد، في البرومو التشويقي لأغنية «حبيبنا» الذي أطلقه عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، يحكي عن بدايته الفنية، مشيرا إلى أنه استمر بالسعى في مجال الغناء لأكثر من 15 سن.

آخر أعمال أحمد سعد

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد، كانت أغنية «الزين»، التي طرحها خلال الأيام الماضية، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي تُعد أول تعاون بينه وبين الشاب خالد، وحققت نجاحا كبيرا.

وأغنية الزين لـ أحمد سعد والشاب خالد، من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وعبدو سعود، وألحان أحمد سعد، وأمير محروس.

وتتضمن كلمات أغنية الزين لـ أحمد سعد الآتي: «كانت فين العيون دي، وكان فين الجمال ده، كانت فين السهرة دي، وكان فين القمر ده، كانت فين الضحكة دي، وكان فين الدلع ده؟، أنا بحب الحاجات دي، ده أنا بموت في الكلام ده، في شوفتك هبلني الزين ياعمري عينيك شابين، وين اداني عشقك وين، Sa vous dire ca y est».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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