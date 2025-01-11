مشاهير العرب - استعدوا.. آسر ياسين يروج لمسلسله في رمضان «الحب كله» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 09:01 مساءً - شوق الفنان آسر ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لمسلسله الرمضاني الذي يحمل اسم «الحب كله»، والذي يجمعه للمرة الأولى في المشاركة الدرامية مع النجمة مي عز الدين.

وفي هذا السياق، حرص آسر ياسين، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» على توجيه رسالة للجمهور من داخل لوكشين تصوير مسلسل «الحب كله»، تحمل الآتي: «بفضل ربنا ودعواتكم، بعيش كل لحظة في التفاصيل دي بحب وشغف، دلوقتي بصوّر مسلسل جديد لرمضان، حاجة مختلفة جدًا ومحضّر لكم حاجة تستاهل الانتظار، تشجيعكم هو اللي بيخليني دايمًا أقدم أفضل ما عندي. مستني رأيكم قريب!، رمضان 2025… استعدوا».

مسلسل الحب كله

ويتكون مسلسل الحب كله، من 15 حلقة، ويعرض في شهر رمضان المقبل، وما زال المسلسل في مرحلة التحضير النهائية، ويعكف المخرج تامر محسن على اختيار باقي أبطال المسلسل.

ويشارك في بطولة العمل الفنان آسر ياسين وأشرف عبد الباقي ومي عز الدين ودياب وآخرون

وكانت مي عز الدين، انقطعت خلال الفترة الماضية، عقب الوعكة الصحية التي أصبتها بعد صدمة رحيل والدتها في نوفمبر الماضي، وعلى أثرها دخلت الفنانة مي عز الدين المستشفى.

وفي وقت سابق، شارك آسر ياسين، صورة لوالدته عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «أمي الحبيبة أطلقت أول حلقة من بودكاستها «في بيت نوني»، هذه اللحظة ليست فقط حلمًا يتحقق لها، بل هي مصدر إلهام لنا جميعًا».

وأضاف آسر ياسين: «استمعوا إلى كلماتها الدافئة وتجربتها الغنية التي ستلمس قلوبكم، فخور بكِ دايماً يا أمي، لينك الحلقة في البايو عندي».