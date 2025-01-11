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هيثم نبيل ينتهي من تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل روج أسود - أخبار كلمتك

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هيثم نبيل ينتهي من تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل روج أسود - أخبار كلمتك

هيثم نبيل ينتهي من تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل روج أسود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 08:56 مساءً - أعلن الفنان هيثم نبيل انتهاءه من تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل "روج أسود"، بمشاركة الموزع الموسيقي زووم. 

كما قام بتلحين أغنية التتر التي تؤديها المطربة الأردنية نداء شرارة، بكلمات كريم سامي وتوزيع زووم.

من جانبها، أنهت نداء شرارة تسجيل أغنية التتر، في خطوة تسبق عرض المسلسل قريبًا على الشاشات.

 

تفاصيل العمل وموعد العرض


المسلسل من إنتاج ممدوح شاهين، ومن تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي. ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، إلى جانب كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي.

تدور أحداث "روج أسود" في إطار اجتماعي درامي حول قضايا محكمة الأسرة المصرية، ويعرض قصصًا متنوعة من داخل المحكمة، في 30 حلقة مليئة بالإثارة والتشويق.

أسرة العمل قاربت على إنهاء تصوير المشاهد الأخيرة، تمهيدًا لعرض المسلسل قريبًا، وسط توقعات بجذب جمهور واسع نظرًا لموضوعه الشيق وكوكبة النجوم المشاركة فيه.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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