كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 الأن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 الأن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

عرض فيلمي "زيارة ليلية" و"لعل الله يراني" بنادي سينما المرأة بالأوبرا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عرض فيلمي "زيارة ليلية" و"لعل الله يراني" بنادي سينما المرأة بالأوبرا - أخبار كلمتك

عرض فيلمي "زيارة ليلية" و"لعل الله يراني" بنادي سينما المرأة بالأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 06:11 مساءً - يواصل نادى سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما، فعالياته يوم الإثنين الموافق ٢٠ يناير الجاري، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

أفلام نادي سينما المرأة 

ومن المقرر عرض كل من فيلم لعل الله يراني إخراج محب وديع، وفيلم زيارة ليلية تأليف وإخراج عمر علي في عرضه الأول بالقاهرة، بعد أن شارك من قبل في المسابقة الدولية بمهرجان الغردقة السينمائي الدولي لسينما الشباب ومهرجان الإبداع العربي.

 

وفاز الفيلم بتنويه خاص لأحسن ممثلة لبطلته نورهان منصور، وشاركها بطولة الفيلم أسامة أسعد وحسن عبدالله ودينا هريدي. 

وعن فيلم  لعل الله يراني فقد فاز في عرضه الأول بجائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ ٤٠، والفيلم من بطولة سهر الصايغ، منتج فني رفيق جورج.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على، ويتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق