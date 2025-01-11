عرض فيلمي "زيارة ليلية" و"لعل الله يراني" بنادي سينما المرأة بالأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 06:11 مساءً - يواصل نادى سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما، فعالياته يوم الإثنين الموافق ٢٠ يناير الجاري، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

أفلام نادي سينما المرأة

ومن المقرر عرض كل من فيلم لعل الله يراني إخراج محب وديع، وفيلم زيارة ليلية تأليف وإخراج عمر علي في عرضه الأول بالقاهرة، بعد أن شارك من قبل في المسابقة الدولية بمهرجان الغردقة السينمائي الدولي لسينما الشباب ومهرجان الإبداع العربي.

وفاز الفيلم بتنويه خاص لأحسن ممثلة لبطلته نورهان منصور، وشاركها بطولة الفيلم أسامة أسعد وحسن عبدالله ودينا هريدي.

وعن فيلم لعل الله يراني فقد فاز في عرضه الأول بجائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ ٤٠، والفيلم من بطولة سهر الصايغ، منتج فني رفيق جورج.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على، ويتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور.

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