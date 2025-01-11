الرياضة - 09:21 - سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع جديد يضرب المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 09:21 مساءً - سعر الذهب.. حلق سعر الذهب في سماء الارتفاع خلال التعاملات المسائية في الأسواق المحلية اليوم السبت، وسجل سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية نحو 3780 جنيها للبيع، ولكنه سجل في مساء التعاملات اليوم نحو 3800 جنيه للبيع، وفقا لـ آي صاغة.

وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3760 جنيهًا، ولامس مستوى 3800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3785 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 19 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2670 دولارًا، ولامست مستوى 2690 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2689 دولارًا.

وارتفع مستوى الفجوة بين سعر الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية ليسجل نحو 40 جنيهًا، وفقًا لسعر البورصة العالمية وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي.

سعر الذهب في مصر

وفي السطور التالية تعرض كلمتك لمتابعيها آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــا.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في مساء التعاملات في الأسواق المحلية اليوم السبت إلى مستوى 4342.75 جنيه للبيع، 4314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 في سوق الصاغة المصرية

صعد سعر الذهب عيار 22 في نهاية التعاملات في محلات الصاغة اليوم إلى مستوى 3981 جنيها للبيع، 3954.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 بدون مصنعية

هيمن الارتفاع على سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية في محلات الصاغة المصرية ليسجل نحو 3800 جنيه للبيع، 3775 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

وسيطر الصعود على سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة المصرية ليسجل نحو 3257.25 جنيه للبيع، 3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت

وسجل سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات النهائية في الأسواق المحلية نحو 2533.25 جنيه للبيع، 2516.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات المسائية

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 12 فوصل في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 2171.5 جنيه للبيع، 2157.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 في نهاية التعاملات

أما سعر الذهب عيار 9 اليوم السبت فوصل في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 1628.5 جنيه للبيع، 1617.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في مساء التعاملات اليوم، نحو 30400 جنيه للبيع، 30200 جنيه للشراء.

سعر الذهب خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11 يناير 2024 سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 4342.75 جنيه 4314.25 جنيه سعر الذهب عيار 22 3981 جنيها 3954.75 جنيه سعر الذهب عيار 21 3800 جنيه 3775 جنيها سعر الذهب عيار 18 3257.25 جنيه 3235.75 جنيه سعر الذهب عيار 14 2533.25 جنيه 2516.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 30400 جنيه 30200 جنيه