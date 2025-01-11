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عرض سويدي لاستعارة مهاجم الزمالك خلال يناير الجاري - أخبار كلمتك

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عرض سويدي لاستعارة مهاجم الزمالك خلال يناير الجاري - أخبار كلمتك

عرض سويدي لاستعارة مهاجم الزمالك خلال يناير الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 10:05 مساءً - كشفت تقارير سويدية بأن نادي ديجيرفورس يرغب بضم الفلسطيني عمر فرج لاعب الزمالك خلال ميركاتو يناير الجاري.

ووفقا لـ موقع سبورت بلانديت السويدي  فإن نادي ديجيرفورس يرغب في استعارة عمر فرج خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالي بسبب صعوبة التعاقد معه بشكل نهائي حاليا لارتفاع سعره.

يذكر أن اللاعب الفلسطيني كان قد لعب ضمن صفوف ديجيرفورس لمدة موسم على سبيل الإعارة في 2022.

وكان عمر فرج انضم للزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي بعقد لمدة 4 سنوات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز غدا الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز 

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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