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كواليس من مسرحية البقاء للأصيع لـ هشام ماجد وشيكو - أخبار كلمتك

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كواليس من مسرحية البقاء للأصيع لـ هشام ماجد وشيكو - أخبار كلمتك

كواليس من مسرحية البقاء للأصيع لـ هشام ماجد وشيكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 10:05 مساءً - طرح منذ قليل صناع مسرحية “البقاء للأصيع” البرومو الرسمي للعمل للنجمين هشام ماجد وشيكو.

مسرحية البقاء للأصيع

وجاء عرض البرومو التشويقي للمسرحية استعدادا لعرضها ضمن موسم الرياض لهذا العام، خلال الأيام المقبلة، وقد قام بإخراج وتنفيذ فكرة البرومو منتج العمل محمد نصار.

كما قد وصل ابطال العمل اليوم الي “الرياض” للتحضير للبروفات النهائية للعمل استعدادا لعرض المسرحية بعد عمل العديد من البروفات بالقاهرة.

وقد ظهر بالإعلان عدد من أبطال المسرحية، وهم: هشام ماجد، شيكو، محمد أوتاكا، أوس أوس، أمام سفح الأهرامات يعلنون الذهاب في بعثة إلى الفضاء بعد دمار كوكب الأرض بسبب نيزك، وسط العديد من المواقف الكوميدية.

ويشارك ببطولة المسرحية كل من أحمد فتحي، مي كساب، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب ومن إنتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار، إخراج محمد أوتاكا ويتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض في الفترة من 12- 16 يناير الجاري، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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