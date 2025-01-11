مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. حسن أبو الروس يكشف تفاصيل شخصيته في «قهوة المحطة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 09:56 مساءً - شارك الفنان حسن أبو الروس، جمهوره مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسله الجديد «قهوة المحطة»، والذي من المقرر عرضه ضمن سابق مسلسلات رمضان 2025.

وظهر حسن أبو الروس، خلال صور كواليس تصوير مسلسله «قهوة المحطة» التي نشرها عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، برفقة الفنانة انتصار، وعلق قائلًا: «سيجا وأمه فاكرينهم».

يضم مسلسل «قهوة المحطة»، مجموعة الفنانين أبرزهم: أحمد غزي، أحمد خالد صالح، انتصار، هالة صدقي، بيومي فؤاد، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري.

وينتمي المسلسل إلى نوعيةمسلسلات الـ 15 حلقة ومن المقرر أن تدور أحداثه حول جريمة يتعرض لها أحد أبطال العمل لتشتعل بها الأحداث.

آخر أعمال حسن أبو الروس في الدراما

يشار أن أبرز اعمال الفنان حسن أبو الروس مشاركته في مسلسل «حالة خاصة» الذي عرض على منصة «واتش»، ضمن مسلسلات الأوف سيزون محققا نجاح جماهيري كبير.

شارك في بطولة مسلسل «حالة خاصة» عدد من النجوم أبرزهم: غادة عادل، طه دسوقي، وهاجر السراج، ووئام مجدي، وعلي السبع، وأحمد طارق، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.

أحداث مسلسل حالة خاصة

ودارت أحداث المسلسل حول المحامي «نديم أبو سريع» الذي يجسد دوره الفنان «طه دسوقي» فهو يمتلك قدرات خاصة، ومصاب بـ«التوحد» ويلتحق بمكتب محاماة تمتلكه «أماني النجار» التي تجسد دورها «غادة عادل»، ويعمل على تحقيق هدفه حيث نجح بالفعل في الحصول على براءة موكله في أول قضية له، كما يحاول «عز» زميل نديم أن يسرق أفكاره ليحقق النجاح كـ«نديم»، ولكن أماني تمنحة الثقة وتدعمه.