كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 الأن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 الأن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أصالة عن حفلها بالإمارات: ما أحلاكي يا دبي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 10:30 مساءً - أعربت الفنانة السورية أصالة عن سعادتها بالحفل الذي أحيته أمس في مدينة دبي بدولة الإمارات.

وكتبت أصالة في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: "شكرًا دبي على السعادة والأمان على جمعتنا من كلّ بلاد العرب عندك وجوّا حضنك.. طمنتينا وامبارح كانت ليلة شو حلوة ومهمّة ومارح حدا فينا يقدر ينساها ما أحلاكي يا دبي".

وبالأمس أحيا الثنائي  الفنان ماجد المهندس والفنانة أصالة حفلًا مشتركًا في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

 

حفل أصالة وماجد المهندس في دبي

وقدم الثنائي عدد كبير من أغانيهم الشهيرة خلال الحفل والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير حيث أن تألقت أصالة بغناء أغنية فوق بينما رد عليها المهندس بأغنية فهموه.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق