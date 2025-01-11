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تراجع مبيعات سيارات أودي ومرسيدس الألمانية وتأخر طرح الكهربائية - أخبار كلمتك

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تراجع مبيعات سيارات أودي ومرسيدس الألمانية وتأخر طرح الكهربائية - أخبار كلمتك

تراجع مبيعات سيارات أودي ومرسيدس الألمانية وتأخر طرح الكهربائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 10:05 مساءً - مبيعات سيارات أودي.. أعلنت أودي الألمانية عن تراجع مبيعاتها بشكل كبير خلال عام 2024 ، وذلك  بعد انهيار مبيعات سيارات السيدان الفاخرة مثل أودي A8
 

كما انهارت مبيعات سيارات مرسيدس S-Class أيضًا، حيث انخفضت مبيعات سيارة الليموزين الفاخرة من شتوتجارت بنسبة 25% مقارنة بعام 2023، وأنهت العام بـ 8,809 وحدات فقط. 

 

وتفوقت لكزس LS على A8,  قامت تويوتا بريميوم بتسليم 2,163 وحدة، بانخفاض قدره 3.2% عن العام السابق.


وأعلنت سيارات أودي عن بديل A8 الكهربائي لعدة سنوات، وفقًا لتقرير نشرته  Auto Motor und Sport العام الماضي، فإن أودي تمدد دورة حياة A8 الحالية،  وتم تأجيل استبدالها بالسيارة الكهربائية على ما يبدو إلى عام 2027، في هذه الأثناء، يمكن أن تخضع سيارة الغاز لتحديث ثانٍ لمواجهة S-Class و7 Series المحدثة القادمة في عام 2026.

وفيما يخص سيارات  LS، فقد أعطت لكزس سيارتها الرائدة لمسة خفيفة في نهاية عام 2023، لذلك هناك احتمال كبير ألا يأتي بديل لها في أي وقت قريب، من السابق لأوانه القول ما إذا كان سيستمر في وجود محرك احتراق داخلي أم أن لكزس تخطط لخليفة كهربائي.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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