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تعليم القاهرة تعلن مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد لطلاب الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

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تعليم القاهرة تعلن مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد لطلاب الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

تعليم القاهرة تعلن مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد لطلاب الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 07:32 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن جدول مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية فى جميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وأكدت مدير المديرية، أن الهدف من البث تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة المستويات.

روابط دخول البث للمراجعات النهائية حسب الجدول المعلن:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTUxYzc5NzYtNTZhMy00Zjg5LThkMTEtZTdmMzU5ZTdmZGNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ed06fae-340b-4170-a72a-afb3aa404daf%22%2c%22Oid%22%3a%22140a9e9b-7656-4e56-bcdc-4b76f5ae33fc%22%7d

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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