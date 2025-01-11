تعليم القاهرة تعلن مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد لطلاب الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 07:32 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن جدول مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية فى جميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وأكدت مدير المديرية، أن الهدف من البث تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة المستويات.

روابط دخول البث للمراجعات النهائية حسب الجدول المعلن:

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