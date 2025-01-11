الحكومة: نظام البكالوريا الجديد لن يتم تطبيقه إلا بعد اتخاذ هذا الإجراء (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 07:21 مساءً - قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: "لم نصل لمرحلة التطبيق في نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة، وما حدث فعليا أن وزير التربية والتعليم عرض خلال مجلس الوزراء تصوره الذي وضعه بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتطوير نظام الثانوية العامة".

نظام البكالوريا المصرية

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "تقرر إحالة واستكمال المناقشات الخاصة بـنظام البكالوريا في إطار اللجنة الوزارية للتنمية البشرية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية الدكتور خالد عبد الغفار، وبعد المناقشة سنخرج بمقترح متكامل لتطوير نظام الثانوية العامة، ثم عرضه للحوار المجتمعي".





شرط تطبيق مقترح نظام البكالوريا

وأكد أنه "لن يتم تطبيق نظام الثانوية العامة المقترح إلا بعد تطويره في إطار المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ثم طرحه للحوار المجتمعي وتلقي كافة المقترحات عليه من أجل تضمينها".

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