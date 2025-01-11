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مشاهير العرب - ضابط للمرة الثالثة.. تفاصيل شخصية أحمد عز في فيلم «فرقة الموت» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ضابط للمرة الثالثة.. تفاصيل شخصية أحمد عز في فيلم «فرقة الموت» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ضابط للمرة الثالثة.. تفاصيل شخصية أحمد عز في فيلم «فرقة الموت» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 07:32 مساءً - أحمد عز.. قام الفنان أحمد عز بالترويج عن فيلمه الجديد، «فرقة الموت» مما جعله يتصدر التريند علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي، و من المقرر ان يكون موعد عرض فيلم فرقة الموت في عيد الفطر المبارك.

احمد عز

أحمد عز في فرقة الموت

الجدير بالذكر أن أحمد عز يجسد شخصية الضابط، عمر في فرقة الموت، للمرة الثالثة في مسيرته بالسينما، بعدما قدم شخصية ضابط مرتين، حيث ظهر بدور الضابط فارس في فيلم بدل فاقد عام 2009، كما جسد شخصية الضابط سيف الضبع في فيلم الخلية، والذي عُرض في 2017.

فيلم فرقة الموت

قصة فيلم فرقة الموت

فيلم فرقة الموت مستوحاة عن أحداث حقيقية، ومن نوعية الأعمال الأكشن التاريخية، وتدور أحداثه في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر، ويجسد خلاله أحمد عز شخصية ضابط، يدخل في صراعات مع خُط الصعيد الذي يقدم دوره آسر ياسين. وتظهر منة شلبي بشخصية فتاة تدعى سميرة تشارك في مقاومة الاحتلال البريطاني، كما تشارك أمينة خليل كـ ضيف شرف ضمن أحداث الفيلم وتظهر بشخصية زوجة أحمد عز.

فيلم فرقة الموت

أبطال فيلم فرقة الموت

العمل من بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبد الحميد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمنية خليل، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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