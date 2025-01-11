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معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك مصر - أخبار كلمتك

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك مصر - أخبار كلمتك

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معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB - أخبار كلمتك

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معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB - أخبار كلمتك

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 07:56 مساءً - حدد البنك التجاري الدولي تفاصيل إصدار فيزا المشتريات 2025 في بنك cib.

وأوضح مسئولو البنك التجاري أن فيزا المشتريات 2025 من بنك cib يتم تقديمها للعملاء وفق عدد من الشروط كالتالي:

 

شروط البطاقة الائتمانية في التجاري الدولي 

ومن جانب آخر  قال البنك التجاري الدولي cib إن هناك عددا من الشروط المطلوبة لإصدار البطاقة الائتمانية.

وأوضح البنك التجاري cib أن الشروط تشمل ما يلي: 

تصدر بضمان نقدي مثل "شهادات الاستثمار أو الودائع" من خلال أحد فروع البنك التجاري الدولي
 أو تصدر بدون غطاء نقدي عن طريق أحد البرامج التالية:

بضمان مفردات الراتب  للموظفين أو كشف حساب بنكي لأصحاب الأعمال.

 تصدر لأعضاء هيئة التدريس.

برنامج أصحاب المهن الحرة الذي يشمل الأطباء، أصحاب العيادات، وأصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية والمحاسب القانوني.

برنامج خاص بعملاء البنك التجاري الدولي

 وفي سياق متصل كشف البنك أنه للتقديم، يرجى تسجيل بيانات العميل على موقع CIB الإلكتروني من خلال الرابط الخاص بالبنك.

وقال مسؤولون البنك التجاري الدولي إنه يمكن زيادة الحد الائتماني من خلال خدمة الإنترنت/التطبيق البنكي.

وتشمل الخطوات الضغط علي منتجات ثم اختيار التقديم علي قرض أو بطاقة ائتمانية ثم أختيار طلب "زيادة الحد الائتماني" وسيتم التواصل مع العميل من قبل الإدارة المختصة.

يتساءل العديد من العملاء عن أضرار فيزا المشتريات الكريدت كارد.

ولعل في مقدمة الأضرار التي تتسبب فيها فيزا المشتريات الكريدت كارد للعملاء هي تشجعيهم على مزيد من الأنفاق وصعوبة السداد والتأخر في سداد المديونيات ما يضع العميل في تقييم ائتماني غير جيد ويؤثر في الآي سكور له.

أضرار فيزا المشتريات 

وفيزا المشتريات بها العديد من الأضرار لبعض العملاء، وهي كالتالي:  

 

- المزيد من النفقات

إن استخدام النقود يجعل الشخص أكثر وعيًا بحجم نفقاته، في حين أن استخدام بطاقة الائتمان يشجع الأشخاص على الإفراط في الإنفاق دون وعي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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