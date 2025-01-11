هل تعرض رئيس الحوثيين للاغتيال في صنعاء - أخبار كلمتك

هل تعرض رئيس الحوثيين للاغتيال في صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة بالخليل والحرم الإبراهيمي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة بالخليل والحرم الإبراهيمي - أخبار كلمتك

انظر إلى صلاح والصقر ومرموش، محمد زيدان يوجه رسالة لـ تيبو - أخبار كلمتك

انظر إلى صلاح والصقر ومرموش، محمد زيدان يوجه رسالة لـ تيبو - أخبار كلمتك

أستاذ مناخ يكشف أسباب حرائق لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

أستاذ مناخ يكشف أسباب حرائق لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

"الحوثي" تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان بالصواريخ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
"الحوثي" تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان بالصواريخ - أخبار كلمتك

"الحوثي" تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان بالصواريخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 10:35 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" بالصواريخ والطائرات المسيرة.

جماعة الحوثي تهاجم حاملة طائرات أمريكية 

وأكدت جماعة الحوثي في بيانها:" على جاهزيتها لمواجهة أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي".

ويأتي ذلك بعد الغارات الأمريكية البريطانية الإسرائيلية على اليمن، والتي استهدفت صنعاء والحديدة.

وأمس الجمعة أفادت وسائل إعلام تابعة لـجماعة الحوثي، باستشهاد موظف وإصابة 6 آخرين خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني على ميناء رأس عيسى في الحديدة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكي، قوله إن الضربات التي استهدفت اليمن مؤخرا كانت بالتنسيق مع إسرائيل وليست عمليات مشتركة.

هجوم أمريكي بريطاني على اليمن 

 وقال المسئول الأمريكي في حديثه مع موقع أكسيوس، إنه كان هناك تنسيق تكتيكي لتجنب الاشتباك لكن كل طرف هاجم أهدافا مختلفة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام تابعة  لجماعة الحوثي، أن غارات استهدفت محطة حزيز للكهرباء في العاصمة صنعاء.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، عن عدوان أمريكي بريطاني استهدف بـ 12 غارة مديرية حرف سفيان شمالي ‎اليمن.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في بيان يوم الخميس: "إن سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن، ولم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق