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الشيباني يصل السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن سوريا - أخبار كلمتك

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الشيباني يصل السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن سوريا - أخبار كلمتك

الشيباني يصل السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 10:35 مساءً - وصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني إلى العاصمة السعودية  الرياض اليوم السبت، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي.

الشيباني يصل السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا


وتأتي هذه الزيارة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا الذي تستضيفه المملكة، ويشارك فيه وزراء خارجية تركيا وسوريا ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا.

كما ستشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.

ومن المتوقع أن يشارك الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا.

ويعد هذا الاجتماع استكمالا لمسار "اجتماعات العقبة" حول سوريا والتي عقدت في الأردن 14 ديسمبر الماضي.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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