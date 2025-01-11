تظاهرات حاشدة في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة التبادل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 10:55 مساءً - خرج الآلاف من الإسرائيليين اليوم السبت إلى الشوارع للمطالبة بصفقة تبادل لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، معبرين عن غضبهم من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تظاهرات حاشدة في تل أبيب للضغط على نتنياهو

وتظاهر الآلاف في الشوارع مطالبين بالإفراج عن الأسرى المتبقين في غزة، والضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ودعا المتظاهرون إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورددوا شعارات انتقادية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، كما كانت هناك دعوات لاستقالته وإجراء انتخابات جديدة.

وأظهر مقطع فيديو جموع المتظاهرين حاملين لافتات وأعلاما.

وأقيمت المظاهرة الأكبر في تل أبيب، ويتهم المتظاهرون نتنياهو بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، فيما قال مكتب رئيس الوزراء إنه عقد اجتماعا مساء السبت لتقييم الوضع بشأن الأسرى والمفقودين في غزة.

ونشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو بعنوان "نتنياهو لم يقرر بعد" ردت فيه على مناشدة أسيرة إسرائيلية سابقة بالحصول على مقطع فيديو يظهر وضع زوجها.

ويتصاعد شعور اليأس بين عائلات الأسرى الإسرائيليين مع استمرار عرقلة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوصل إلى صفقة تعيد أبناءها، فيما لا تزال تنظم الاحتجاجات ضده.

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